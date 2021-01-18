Jandarma kayıp küçükbaş hayvanları drone ile buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Jandarma kayıp küçükbaş hayvanları drone ile buldu

18.01.2021 17:13 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:16
Jandarma kayıp küçükbaş hayvanları drone ile buldu

Aksaray'da kayıp 9 küçükbaş hayvanı, jandarma ekipleri drone ile buldu.

Aksaray'da kayıp 9 küçükbaş hayvanı, jandarma ekipleri drone ile buldu.

Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde yaşayan Halil Yıldız, ahırında 9 küçükbaş hayvanın olmadığını bildirmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Jandarma köy civarında drone ile arama yaptı.

Kırsal alanda sürü halinde bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.

Hayvanlarının bulunmasına sevinen Yıldız, gece boyunca ara vermeden çalışarak hayvanlarını bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koçak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Jennifer Lopez Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Emre Taşdemir Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Jandarma kayıp küçükbaş hayvanları drone ile buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 17:22:13. #1.14#
title