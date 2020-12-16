Jandarma kayıp küçükbaş hayvanları drone ile buldu
16.12.2020 19:03 | Son Güncelleme: 16.12.2020 19:06
Nevşehir'de kayıp 40 küçükbaş hayvanı, jandarma ekipleri drone ile buldu.
Nevşehir'de kayıp 40 küçükbaş hayvanı, jandarma ekipleri drone ile buldu.
Alınan bilgiye göre, 15 Aralık'ta Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Cemil köyünde Emin Kavun'a ait 40 küçükbaş hayvan kayboldu.
Hayvanlarının çalındığını düşünen Kavun, jandarmaya ihbarda bulundu.
Jandarma köy civarında drone ile arama yaptı.
Kırsal alanda sürü halinde bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü