Jandarma kayıp kadını telefonla ulaşarak buldu

Adana'nın Kozan ilçesinde taksiyle geldiği Kozan Barajı civarında kaybolan kadın, jandarma ekiplerince telefonla ulaşılarak sabaha karşı bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli'den taksi ile Kozan'a gelen İ.P. isimli bir kadın, Kozan Barajı çevresinde araçtan indi. Kadının yol boyunca yaptığı konuşmalardan şüphelenen taksi şoförü, intihar edebileceği ihtimali üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Yesevi Arama Kurtarma (YAK), itfaiye ve jandarma ekipleri, baraj çevresindeki ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Yapılan aramada kadına ait çanta bulundu. İntihar etmiş olabileceği değerlendirilen kadına ulaşmak için jandarma ekipleri baraj ve çevresinde arama çalışması gerçekleştirerek bölgedeki güvenlik kamaralarını inceledi. Kadının bölgeden ayrıldığını tespit eden ekipler kadına telefonla ulaşarak yerini öğrenmek için ikna için dakikalarca uğraştı. Jandarma ekipleri kadını ikna edip yerine öğrenerek sabaha karşı ona ulaştı. Önce hastaneye götürülüp sağlık kontrolünden geçirilen kadın daha sonra ailesine teslim edildi.

"Yolda eşinden ayrılma aşamasında olduğunu söyledi"

Kadını baraj civarına kadar götürüp daha sonra şüphelenerek güvenlik ekiplerine haber veren taksi şoförü Burak Kocaboğa, kadının Kadirli'den kendisini arayarak Kozan Barajı'na gitmek istediğini söylediğini belirterek, "Yolda alkol aldı, içe içe geldi. Eşiyle ayrılma aşamasında olduğunu söyledi. Helikopter sahasına bırakmamı istedi. Yapmaması için ikna etmeye çalıştım. Daha sonra jandarma ekiplerine haber verdim" dedi. - ADANA

