Jandarma kaybolan koyunları drone ile buldu
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Jandarma kaybolan koyunları drone ile buldu

16.12.2020 11:29 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:33
Jandarma kaybolan koyunları drone ile buldu

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Cemil köyünde hayvancılık yapan Emin Kavun isimli bir şahsa ait 40 tane küçükbaş hayvan dün akşam saatlerinde kayboldu.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Cemil köyünde hayvancılık yapan Emin Kavun isimli bir şahsa ait 40 tane küçükbaş hayvan dün akşam saatlerinde kayboldu.

Emin Kavun isimli şahıs hayvanlarının çalındığını düşünerek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri yapılan ihbar sonrasında Ürgüp ilçesine bağlı Cemil ve Yeşilöz köyü kırsal kesiminde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile koyunları aramaya başladı. Yapılan aramalar sonrasında İHA tarafından kaybolan koyunlar köyden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta olduğu tespit edildi. İHA ile bulunan koyunlar jandarma tarafından yapılan işlemlerin ardından Emin Kavun'a teslim edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 11:33:42. #1.14#
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