Jandarma kaybolan hayvanları drone ile bulup sahibine teslim etti

EKİNÖZÜ, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde ağıldan çıkarak ormanlık arazide kaybolan 50 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin karadan ve drone ile de havadan yaptığı geniş çaplı çalışma ile bulunarak sahibine teslim edildi.

Ekinözü'nün Altunyaprak Mahallesi'nde hayvancılık yapan 38 yaşındaki Ali Diker, otlatmaya götürmek istediği 50 adet küçükbaş hayvanını ağıldan çıkarmak istedi. Ağıla gittiğinde hayvanlarının olmadığını gören Diker, durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaybolan 50 küçükbaş hayvanı bulmak için hemen harekete geçti. Hayvanların çalınmış olma ihtimali göz önüne alınarak Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) de devreye girdi. Jandarma ekipleri, hayvanların gidebileceği ormanlık arazide hem karadan hem de drone ile havadan arama çalışması başlattı. Drone ile bütün bölge havadan tarandı. 2 gün süren aramanın neticesinde kaybolan 50 küçükbaş hayvan, mahallenin 7 kilometre uzağında bulundu.

2 günlük endişeli bekleyişin ardından geçim kaynağı olan hayvanlarına kavuşan Ali Diker, hayvanlarını bulmak için seferber olan jandarma ekiplerine teşekkür etti. Diker, "İki günden beri kaybolan hayvanlarımızı çok şükür jandarmamızın desteği ile bulduk. Bütün jandarmalarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ