Jandarma kaybolan çocuğu kısa sürede bulup ailesine teslim etti

28.02.2020 10:13 | Son Güncelleme: 28.02.2020 10:13

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ailesiyle tarlaya çalışmaya giden ve bir süre sonra aniden ortadan kaybolan 15 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerinin başarılı çalışmaları tarafından kısa sürede ormanlık alanda bulundu.



Edinilen bilgiye göre Osmaneli ilçesi Camikebir mahallesinde ikamet eden Uğurcan Ç., sabah ailesiyle birlikte tarlaya çalışmaya gitti. Daha sonra henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tarladan ayrıldı. Çocuklarının bir süre sonra tarlaya dönmediğini gören aile jandarma ekiplerini arayarak çocuklarının kaybolduğunu ve merak ettiklerini söyledi.



Hemen olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede gerekli incelemeleri başlatarak tarlaya yakın olan ormanlık alanda arama çalışmaları başlattı. Jandarma ekiplerinin ormanlık alanda yaptıkları titiz çalışma sonrasında Uğurcan Ç.', tarlalarından 5 kilometre uzaklıkta bir yerde bulundu. Jandarma ekipleri Uğurcan'ı ormanlık alandan alarak ailesine teslim etti.



Jandarmaya teşekkür



Uğurcan'ın ailesi jandarma ekiplerine kısa bir sürede olay yerine gelip ormanlık alana dağılan jandarma ekipleri çocuklarını bulup sağ salim teslim ettiği için teşekkür ettiler. - BİLECİK

Kaynak: İHA