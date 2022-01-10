Jandarma karda mahsur kalan 1'i bebek 10 kişiyi kurtardı - Haberler
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Jandarma karda mahsur kalan 1'i bebek 10 kişiyi kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bitlis'te dünden beri etkisini artırarak yağan kar yağışı nedeniyle köy yollarında mahsur kalan vatandaşların imdadına jandarma yetişti.

BİTLİS (İHA) - Bitlis'te dünden beri etkisini artırarak yağan kar yağışı nedeniyle köy yollarında mahsur kalan vatandaşların imdadına jandarma yetişti.

Bitlis merkeze bağlı Geçitbaşı ve Çeltikli köy yollarında mahsur kalan 1'i bebek 10 kişi jandarma tarafından mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Geçitbaşı ve Çeltikli köy yolunda aniden bastıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 1'i bebek 10 vatandaşı kurtararak evlerine sağ salim gitmeleri sağladı.

(Vahit Olcay/İHA)

Jandarma karda mahsur kalan 1'i bebek 10 kişiyi kurtardı

Jandarma karda mahsur kalan 1'i bebek 10 kişiyi kurtardı

Jandarma karda mahsur kalan 1'i bebek 10 kişiyi kurtardı

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