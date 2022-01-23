Jandarma karbonmonoksit gazından zehirlen 3 kişiye ulaştı - Haberler
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Jandarma karbonmonoksit gazından zehirlen 3 kişiye ulaştı

Jandarma karbonmonoksit gazından zehirlen 3 kişiye ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 3 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde 3 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük Beldesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi olay yerine çağrılan jandarma ekiplerince alındı. Jandarmanın arazi aracına bindirilen 3 kişi daha sonra Besni ilçe Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada tedavi altına alınan 3 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Adıyaman, Jandarma, 3. Sayfa, Haber

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