Şanlıurfa'da Jandarma Karakoluna Roketatarlı Saldırı: 2 Askerimiz Yaralandı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde teröristler jandarma karakoluna roketatarla saldırdı. Düzenlenen saldırıda 2 askerimiz yaralandı.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine jandarma karakoluna teröristler tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda 2 askerin yaralandığı öğrenildi.
2 ASKERİMİZ YARALANDI
Edinilen bilgiye göre, Halfeti ilçesinde Göklü Jandarma Karakoluna teröristler tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda 2 asker yaralandı.
YARALI ASKERLERİMİZ HASTANEYE KALDIRILDI
Askerlerin ayaklarından yararlandıkları ve Halfeti'deki tedavilerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildikleri belirtildi.