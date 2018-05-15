Şanlıurfa'da Jandarma Karakoluna Roketatarlı Saldırı: 2 Askerimiz Yaralandı

Şanlıurfa'da Jandarma Karakoluna Roketatarlı Saldırı: 2 Askerimiz Yaralandı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde teröristler jandarma karakoluna roketatarla saldırdı. Düzenlenen saldırıda 2 askerimiz yaralandı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine jandarma karakoluna teröristler tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda 2 askerin yaralandığı öğrenildi.

2 ASKERİMİZ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, Halfeti ilçesinde Göklü Jandarma Karakoluna teröristler tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda 2 asker yaralandı.

YARALI ASKERLERİMİZ HASTANEYE KALDIRILDI

Askerlerin ayaklarından yararlandıkları ve Halfeti'deki tedavilerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildikleri belirtildi.

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