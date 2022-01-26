Son dakika haberleri! JANDARMA, KARAKOL ÖNÜNDE ÇOCUKLARLA KAR TOPU OYNADI, KARDAN ADAM YAPTI - Haberler
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Son dakika haberleri! JANDARMA, KARAKOL ÖNÜNDE ÇOCUKLARLA KAR TOPU OYNADI, KARDAN ADAM YAPTI

Son dakika haberler: BİTLİS merkeze bağlı Yenice Jandarma Karakolu'nda görev yapan personel yarıyıl tatilinde olan öğrencilerle karakol bahçesinde kar topu oynayıp, kardan adam yaptı.

BİTLİS (DHA) - BİTLİS merkeze bağlı Yenice Jandarma Karakolu'nda görev yapan personel yarıyıl tatilinde olan öğrencilerle karakol bahçesinde kar topu oynayıp, kardan adam yaptı.

Bitlis Jandarma Komutanlığına bağlı Yenice Jandarma Karakolu personeli, yarıyıl tatiline giren öğrenciler için kış etkinliği düzenledi. Jandarma personeli karakolun bahçesine gelen çocuklarla kar topu oynayıp, kardan adam yaptı. Kar etkinliğinin ardından ise öğrencilere karakolda çeşitli ikramlarda bulunuldu. Günü, jandarma personeli ile geçiren öğrenciler büyük mutululuk yaşadı.

Son dakika haberleri! JANDARMA, KARAKOL ÖNÜNDE ÇOCUKLARLA KAR TOPU OYNADI, KARDAN ADAM YAPTI

Son dakika haberleri! JANDARMA, KARAKOL ÖNÜNDE ÇOCUKLARLA KAR TOPU OYNADI, KARDAN ADAM YAPTI

Son dakika haberleri! JANDARMA, KARAKOL ÖNÜNDE ÇOCUKLARLA KAR TOPU OYNADI, KARDAN ADAM YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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