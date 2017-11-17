Jandarma Kapılarını Öğrencilere Açtı

Milas Merkez İlkokulu öğrencileri, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek jandarmanın faaliyetleri hakkında bilgi aldı.



Milas İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Milas 23 Nisan İlkokulu ve Ortaokulu'un ardından, Milas Merkez İlkokulu öğrencileri de bir jandarmaya ziyaret gerçekleştirdi. Öğrencilerle tek tek ilgilenen İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hayrettin Fidan ve personeli, minik öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. Öğrencilerle tek tek ilgilenen İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hayrettin Fidan ve personeli, minik öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.



İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hayrettin Fidan ve personeli tarafından karşılanan minik öğrenciler, jandarma teşkilatı hakkında bilgilendirildi. Gerçekleştirdikleri sunumla jandarma teşkilatında kullanılan araç gereçlerin tanıtımını yapan jandarma personeli, birimler hakkında da ayrıntılı bilgi sundular. Jandarma teşkilatında kullanılan trafik aracı, olay yeri inceleme aracı, motosiklet ve asayiş araçlarına binerek kısa süreliğine jandarma olan öğrenciler, renkli ziyaretle bol bol fotoğraf çektirdi.



Ziyarette eğlenceli anlar yaşayan öğrenciler, ziyaret sonunda Binbaşı Fidan'a ve personele teşekkür ederek hediye takdim ettiler. - MUĞLA