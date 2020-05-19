Jandarma kandil simidi ve maske dağıtıp, vatandaşların bayramını kutladı ANTALYA'da jandarma ekipleri, kandil simidi ve maske dağıtıp, vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

ANTALYA'da jandarma ekipleri, kandil simidi ve maske dağıtıp, vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Trafik ekipleri, Konyaaltı ilçesinde yolda uygulama yaptı. Vatandaşlarla sohbet edip, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan ekipler, Kadir Gecesi olması dolayısıyla kandil simidi ve maske dağıtımı yaptı. Jandarmanın jestinden dolayı mutluluk duyduklarını belirten vatandaşlar, teşekkür etti.

Kaynak: DHA