Jandarma kadınları bilgilendirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarma kadınları bilgilendirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarma kadınları bilgilendirdi

Mersin İl Jandarma Komutanlığı, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

MERSİN (İHA) - Mersin İl Jandarma Komutanlığı, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği ekipleri, kadın haklarının korunması, toplumsal farkındalığın arttırılması, Kadın Acil Destek Uygulamasının (KADES) halka tanıtılması ve halkın bilinçlendirilmesi amacıyla, alışveriş merkezleri ile kontrol noktalarında bilgilendirici broşür ve dergi dağıtımı yapıldı.

Etkinlikte 312 kadının telefonuna KADES yüklenirken, ayrıca çiçek hediye edildi. - MERSİN

Jandarma kadınları bilgilendirdi

Jandarma kadınları bilgilendirdi

Jandarma kadınları bilgilendirdi

13 günlük bebeğini karınca ilacıyla zehirleyen babanın sosyal medyada yazdıkları kan dondurdu

13 günlük bebeğini karınca ilacıyla zehirleyen babanın sosyal medyada yazdıkları kan dondurdu

 Müslüme'nin ağabeyine 'İfadede ne söylediği' ve 'Dedesinin neden tutuklandığı' soruldu: Ben konuşamıyorum, rahat değilim

Müslüme'nin ağabeyine "İfadede ne söylediği" ve "Dedesinin neden tutuklandığı" soruldu: Ben konuşamıyorum, rahat değilim

 Arazi yüzünden kavga ettiği gelinini gözünü kırpmadan öldürdü

Arazi yüzünden kavga ettiği gelinini gözünü kırpmadan öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title