Jandarma kadına şiddetin önlenmesi anlattı
Haberler » 3. Sayfa » Jandarma kadına şiddetin önlenmesi anlattı - Haberler

Jandarma kadına şiddetin önlenmesi anlattı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı personeli çocuklar ile velilerine kadına şiddetin önlenmesini anlattı.

04.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:40
Jandarma kadına şiddetin önlenmesi anlattı

İl Komutanlığı personeli çocuklar ile velilerine kadına şiddetin önlenmesini anlattı.


Kilis İl Jandarma Komutanlığı Kocabeyli Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Komutanlığı Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği personeli merkeze bağlı Bulamaçlı ilkokulunda öğrenci ve öğrenci velilerine Jandarmanın Görev ve Yetkileri ile 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddettin Önlenmesine dair kanun kapsamında bilgilendirme yapıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler