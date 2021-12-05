Jandarma, kadına şiddete yamaç paraşütü ile dikkat çekti

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ İl Jandarma Komutanlığı, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için 'Şiddetin karşısında, kadınların yanında' yazılı pankartla yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirdi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde bulunan paraşüt uçuş pistinde 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günün kapsamında uçuş yapanları, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirildi. Daha sonra görevli jandarma personeli yamaç paraşütle uçuş yaparak gökyüzünde 'Şiddetin karşısında kadınların yanında' yazılı pankart açtı. Pankartla yaklaşık 10 dakika uçuş yaparak havada kalan pilot daha sonra iniş yaptı.