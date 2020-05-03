Jandarma kaçakçılara göz açtırmıyor
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Jandarma kaçakçılara göz açtırmıyor

Jandarma kaçakçılara göz açtırmıyor
03.05.2020 20:20 | Son Güncelleme: 03.05.2020 20:36

Gaziantep'in Nizip ilçeside jandarma ekipleri sokağa çıkm kısıtlamasından sonra piyasaya sürülmesi planlanan 11 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Gaziantep'in Nizip ilçeside jandarma ekipleri sokağa çıkm kısıtlamasından sonra piyasaya sürülmesi planlanan 11 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep İl Jandarma Komutanlıığı Kom Şube Müdürlüğü, Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı Jasat ve Asayiş Ekiplerince yapılan müşterek çalışma ve araştırmalar neticesinde Nizip İlçesi İstasyon Mahallesi bulunan Taşımacılık şirketine Ş.K isimli şahıs tarafından sigara kaçakçılığı yapıldığı ve sokağa çıkma yasağından sonra piyasaya sürülmeyi hedefledikleri istihbari bilgisi elde edildi. Nizip Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan arama kararına istinaden yapılan operasyonda değişik markalardan toplamda 11 bin 500 Paket bandrol ve izin belgesi bulunmayan sahte ve kaçak olduğu değerlendirilen sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs ise işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılacağı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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