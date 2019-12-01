Jandarma kaçakçılara göz açtırmıyor
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Jandarma kaçakçılara göz açtırmıyor

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrolleriyle kaçakçılara göz açtırmıyor.

01.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 01.12.2019 12:19
Jandarma kaçakçılara göz açtırmıyor

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrolleriyle kaçakçılara göz açtırmıyor.


Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Askoç yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramalar sonucu (7) şüphelinin çanta ve valizlerinde yaptığı aramalarda, 820 paket kaçak sigara, 5 bin 600 adet elektronik sigara tütünü, 63 kutu viski, 5 adet şişe viski, 27 paket çay, 180 adet puro, 1 adet cep telefonu, 8 Adet pense, bin 500 gram kıyılmış tütün, 4.5 kg nargile tütünü olmak üzere piyasa değeri toplam 30 bin olan malzeme ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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