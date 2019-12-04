Jandarma kaçakçılara geçit vermiyor

04.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:03

Kilis İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından bir otomobilde yapılan aramada, kaçak içki, çay ve sigara yakalandı.



Kilis İl Jandarma Komutanlığı görevlileri durdurduğu İ.K. ve M.S. isimli şahısların bulunduğu otomobilde arama yaptı. Aramada, 8 litre bandrolsüz viski, 3 kg. gümrük kaçağı çay, 85 gram puro tütünü, 178 adet puro, 120 paket muhtelif markalarda bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA