Jandarma Kaçakçılara Geçit Vermiyor

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uygulamaları ile kaçakçılara geçit vermedi.



Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son beş gün içerisinde gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda; 3 uyuşturucu madde kaçakçılığı, 1 sigara kaçakçılığı, 2 kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı, 1 bilişim suçu olmak üzere toplam 7 kaçakçılık olayı tespit edildi. Bu olaylarda 110 paket sigara, 6 gram kubar esrar, 5 gram toz esrar, 2 adet uyuşturucu hap ve 11 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen malzeme ele geçirildi. 9 şüpheli hakkında yasal işlem gerçekleştirildi. - SİVAS