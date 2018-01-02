Jandarma Kaçakçılara Geçit Vermiyor
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uygulamaları ile kaçakçılara geçit vermedi.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uygulamaları ile kaçakçılara geçit vermedi.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son beş gün içerisinde gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda; 3 uyuşturucu madde kaçakçılığı, 1 sigara kaçakçılığı, 2 kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı, 1 bilişim suçu olmak üzere toplam 7 kaçakçılık olayı tespit edildi. Bu olaylarda 110 paket sigara, 6 gram kubar esrar, 5 gram toz esrar, 2 adet uyuşturucu hap ve 11 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen malzeme ele geçirildi. 9 şüpheli hakkında yasal işlem gerçekleştirildi. - SİVAS