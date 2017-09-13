Jandarma Kaçak Sigara Ele Geçirdi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları yol uygulamasında 6 bin 889 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Adıyaman Şanlıurfa karayolu Akpınar köyü Umutlu mahallesi Köristan yol ayrımında yaptığı uygulamada şüphe üzerine durdurulan otomobil içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramada farklı markalarda 6 bin 889 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.



Olayla ilgili otomobilde bulunan iki kişi hakkında işlem başlatıldı. - ADIYAMAN