Jandarma kablo hırsızlarına göz açtırmıyor
Haberler » 3. Sayfa » Jandarma kablo hırsızlarına göz açtırmıyor - Haberler

Jandarma kablo hırsızlarına göz açtırmıyor

Balıkesir il genelinde son 5 ayda kablo hırsızlığı şüphelisi 94 kişi yakalanırken, toplam 3,5 ton kablo ele geçirildi.

05.02.2020 09:51 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:56
Jandarma kablo hırsızlarına göz açtırmıyor

il genelinde son 5 ayda kablo hırsızlığı şüphelisi 94 kişi yakalanırken, toplam 3,5 ton kablo ele geçirildi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 5 ay içerisinde "Enerji ve Haberleşme Nakil Kablosu Hırsızlığı" olaylarını önlemek amacıyla icra edilen faaliyetler neticesinde toplam 23 hırsızlık olayı ile ilgili icra edilen çalışmalar sonucunda; 7 bin 20 metre ve 3 bin500 kilo kablo, 1 adet kablo kesme makası, 2 adet av tüfeği, 4 adet fişek ve 2 adet muhtelif inşaat malzemesi ele geçirildi. Kablo hırsızlığı şüphelisi 84 kişiye adli ve idari işlem yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler