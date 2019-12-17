Jandarma İzmir'de oto faresini enseledi

17.12.2019 18:03 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:11

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otomobil çalan hırsız, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Çalınan araç sahibine teslim edildi.



Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa ilçesi Akalan Mahallesi'nde M.B. isimli bir şahsın 4 Aralık 2019 tarihinde aracının çalınması üzerine çalışma başlattı. Kemalpaşa 14. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan aramalarda, 23 HH 126 plakalı aracı A.A. isimli şahsın çaldığı belirledi. Jandarma ekipleri çalınan aracı ruhsat sahibi M.B.'ye teslim ederek, şüpheli A.A.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan A.A., gözaltında verdiği ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA