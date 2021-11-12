Jandarma, İstanbul'da emniyet kemeri denetimi yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarma, İstanbul'da emniyet kemeri denetimi yaptı

AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
Jandarma, İstanbul'da emniyet kemeri denetimi yaptı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu'nda "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında sürücülerin emniyet kemerlerini kontrol etti.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu'nda "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında sürücülerin emniyet kemerlerini kontrol etti.

Fenertepe Gişeleri bölgesinde yapılan uygulamada, jandarma ekipleri yolcu otobüsleri ile otomobilleri durdurdu.

Denetimlerde, trafik güvenliğinin en üst noktaya taşınması, yol standartlarının yükseltilmesi, denetim faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması, kamuoyunda farkındalığın en üst noktaya taşınmasının hedeflendiği, İçişleri Bakanlığınca başlatılan"Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası sürücülere tanıtıldı.

Emniyet kemeri takılı olmayan sürücü ve yolculara uyarılarda bulunuldu.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri
ROMA DÖNEMİNE AİT LAHİT PARÇASINI SATMAK İSTERKEN YAKALANDI

ROMA DÖNEMİNE AİT LAHİT PARÇASINI SATMAK İSTERKEN YAKALANDI

 Son dakika haber | 'Ormanda kayboldum? ihbarı yapan Esra için arama çalışması başlatıldı

Son dakika haber | 'Ormanda kayboldum? ihbarı yapan Esra için arama çalışması başlatıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title