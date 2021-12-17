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Jandarma işçi kadınlara KADES'i anlattı

Jandarma işçi kadınlara KADES'i anlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'de kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin önlemesi amacıyla Jandarma Komutanlığı ekipleri, bilgilendirme çalışmalarına hız verdi.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin önlemesi amacıyla Jandarma Komutanlığı ekipleri, bilgilendirme çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda jandarma ekipleri fabrika işçisi kadınlara seminer vererek Kades'i anlattı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddet ve Çocuk Suçları ile Mücadele Kısım Amirliği ekipleri, Gölyaka ilçesinde bulunan tekstil fabrikasında çalışan 50 kadına yönelik, 6284 Sayılı Kanun ve KADES sisteminin uygulaması ile ilgili bilgiler verdi. Bilgilendirme seminerinde ayrıca vatandaşların telefonuna KADES uygulaması da yüklendi. - DÜZCE

Jandarma işçi kadınlara KADES'i anlattı

Jandarma işçi kadınlara KADES'i anlattı

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