Jandarma, inci kefali için nöbette
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Jandarma, inci kefali için nöbette

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan, üreme döneminin girmesiyle birlikte av yasağı başlayan inci kefalini korumak için jandarma ekipleri, 7/24 denetim yapıyor.

Jandarma, inci kefali için nöbette
12.05.2020 08:41 | Son Güncelleme: 12.05.2020 08:41

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan, üreme döneminin girmesiyle birlikte av yasağı başlayan inci kefalini korumak için jandarma ekipleri, 7/24 denetim yapıyor. Son 20 günde yapılan denetimlerde 7,5 ton ölü, 12 ton da canlı balık ele geçirildi.

15 Nisan'dan  itibaren yaşam alanı olan Van Gölü'nü terk ederek, üremek için akarsulara göç eden inci kefalinin bu yolculuğu sırasında av yasağı uygulanıyor. Yumurtalarını bırakmak için gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkıp Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek adeta uçarcasına derelere akın eden ve bu sırada da görsel bir şölen sunan balıkların avlanmaması için jandarma ekipleri hem kıyıda, hem de gölde gece gündüz nöbet tutuyor. Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Edremit Asayiş Bot, Çevre Koruma Timleri, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü üzerinde ve balığın göç güzergahlarında 7/24 denetimler yaparak kaçak avcılara göz açtırmıyor.

Ekipler, kaçak avcıların en çok ağ attıkları Muradiye ilçesine bağlı Bendimahi Çayı'na giderek denetimler yaptı. Botla denetim yapan ve sazlık alanda ağ olup olmadığını kontrol eden Asayiş Bot Timi'ne, karadan Çevre Koruma ve İlçe Jandarma timleri de destek veriyor. Jandarmanın 11 ekiple gerçekleştirdiği ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı 300 denetimde, 7,5 ton ölü, 12 ton canlı balık ile 4 bin metre ağ ele geçirdi. Canlı balıklar, ekipler tarafından tekrar suya bırakılırken, ölü balıklar da Tarım ve Orman ekiplerince usulüne uygun şekilde imha edildi. Van Gölü, 3 bin 713 kilometrekarelik alana sahip olup, Van İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğunda bulunan bin 965 kilometrekare alan ve 274 kilometrelik kıyı şeridinde Erciş ve Edremit Sahil Bot ile Çevre Koruma görev timleri görev yapıyor. Yıllık 14 milyon dolarlık bir ciroya sahip ve bölgede 14 bin insanın geçimini sağladığı, inci kefalini kaçak avlayan 15 kişiye 52 bin idari para cezası uygulandı.VAN BALIĞININ BOYU UZADI, AĞIRLIĞI ARTTIİl Tarım  Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdür Vekili Muhammed Demir, Van Gölü'nün sodalı ve tuzlu suyunda yaşayan inci kefalinin üreme dönemi olduğunu belirtti.Demir şöyle konuştu:

"15 Nisan ve 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan inci kefalinin korunması için jandarma ekipleriyle birlikte sıkı denetimler yapıyoruz. Van Gölü'nde yaşayabilen tek balık türü olan inci kefali, üreme döneminde tatlı sulara göç ediyor. 112 kilometrelik Erçek Gölü ve yaklaşık 100 kilometrelik tatlı su kaynaklarında Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak jandarma ekipleri ile birlikte 7/24 denetimlerimizi sürdürmekteyiz. Jandarma ile birlikte yaptığımız 300 denetimde 20 günde 7,5 ton ölü balığa el konularak, tüketime uygun olmayanları imha ettik. Ele geçirilen 12 ton canlı balık ise suya bırakıldı. Denetimlerde 4 bin metre uzunluğunda ağlara el konularak, kamuya geçirilmek üzere ilçe müdürlüklerimize teslim edildi. Son yıllarda jandarma ile birlikte yaptığımız denetimlerden dolayı Van balığının boyunun uzadığını ve ağırlığının arttığını söyleyebiliriz. Balığı korumak sadece jandarma ve Tarım Orman Müdürlüğü ekiplerinin görevi değil, bu görev bütün Van halkının görevidir. Herkesin Van balığına sahip çıkması gerekir. Endemik bir tür olan inci kefalini hep birlikte koruyalım. Bu balık kent için bir değer. Üreme döneminde avlanmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'de hastalarından koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim, hayatını kaybetti Haber
ABD'de hastalarından koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim, hayatını kaybetti
Son dakika: 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında yeni gelişme! Üç kent, yasaktan muaf tutuldu Haber
Son dakika: 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında yeni gelişme! Üç kent, yasaktan muaf tutuldu
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı Haber
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Haber
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi Haber
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu Haber
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
D vitamini eksikliği koronavirüste ölüm riskini artırıyor
D vitamini eksikliği koronavirüste ölüm riskini artırıyor
Fenerbahçe, Asamoah için kesenin ağzını açtı: 3 milyon euroyu garanti ederiz
Fenerbahçe, Asamoah için kesenin ağzını açtı: 3 milyon euroyu garanti ederiz
KKTC'de koronayı atlatan son hasta da taburcu oldu, normalleşmeye geçildi
KKTC'de koronayı atlatan son hasta da taburcu oldu, normalleşmeye geçildi
Zlatan İbrahimovic, İsveç ekibi Hammarby ile anlaşmak üzere
Zlatan İbrahimovic, İsveç ekibi Hammarby ile anlaşmak üzere
AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an tilavetini paylaştı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an tilavetini paylaştı
Jordan'a eski takım arkadaşı Hodges'ten The Last Dance tepkisi: Uyuşturucu partisini anlatması etik değil
Jordan'a eski takım arkadaşı Hodges'ten The Last Dance tepkisi: Uyuşturucu partisini anlatması etik değil
Bahçeli'den Akşener'in 'memleket masası' teklifine yanıt: Koronavirüs günlerinde kalabalık masalar tehlikelidir
Bahçeli'den Akşener'in "memleket masası" teklifine yanıt: Koronavirüs günlerinde kalabalık masalar tehlikelidir
Suudi Prens Selman'ın satın almayı planladığı Newcastle United, Gareth Bale'ı istiyor
Suudi Prens Selman'ın satın almayı planladığı Newcastle United, Gareth Bale'ı istiyor
Son Dakika: Koronavirüs salgınında 11 Mayıs günü 55 vatandaşımız hayatını kaybederken 1114 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Koronavirüs salgınında 11 Mayıs günü 55 vatandaşımız hayatını kaybederken 1114 yeni vaka tespit...
Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Ljajic ve Vida'yı istiyor
Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Ljajic ve Vida'yı istiyor
Belediye başkanının maske verdiği berberin korona testi pozitif çıktı, bölge karantinda
Belediye başkanının maske verdiği berberin korona testi pozitif çıktı, bölge karantinda
Üniversitelerde dönem sonu sınavları, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerle yapılacak
Üniversitelerde dönem sonu sınavları, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerle yapılacak
New York'ta son iki ayda 5 binden fazla 'sebebi bilinmeyen' ölüm tespit edildi
New York'ta son iki ayda 5 binden fazla "sebebi bilinmeyen" ölüm tespit edildi
Mayıs sonunda federasyonlarla bir araya gelecek UEFA, İstanbul'daki finalin tarihini netleştirecek
Mayıs sonunda federasyonlarla bir araya gelecek UEFA, İstanbul'daki finalin tarihini netleştirecek
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüsün kendisinde olduğunu bilmeyen 400 bin kişi aramızda dolaşıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüsün kendisinde olduğunu bilmeyen 400 bin kişi aramızda dolaşıyor
Kendisini doktor olarak tanıtan kişi, 9 yaşındaki kanser hastası kızın ailesini dolandırdı
Kendisini doktor olarak tanıtan kişi, 9 yaşındaki kanser hastası kızın ailesini dolandırdı
Koronavirüsten temizlenen Faroe Adaları'nda futbol ligleri yeniden start aldı
Koronavirüsten temizlenen Faroe Adaları'nda futbol ligleri yeniden start aldı
Uluslararası Hava Taşımacılar Birliği: Uçaklarda sosyal mesafe kuralı bilet fiyatlarını yüzde 50 artırabilir
Uluslararası Hava Taşımacılar Birliği: Uçaklarda sosyal mesafe kuralı bilet fiyatlarını yüzde 50 artırabilir
Türkiye'de bulunan 268 Pakistan vatandaşı Pakistan Havayolları'nın özel bir uçağıyla ülkelerine götürüldü
Türkiye'de bulunan 268 Pakistan vatandaşı Pakistan Havayolları'nın özel bir uçağıyla ülkelerine götürüldü
CHP'nin koronavirüs anketinde Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca'ya büyük destek çıktı
CHP'nin koronavirüs anketinde Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca'ya büyük destek çıktı
Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi
Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi
Beşiktaş'ta Caner Erkin yolcu, yerine Galatasaray'dan Nagatomo geliyor
Beşiktaş'ta Caner Erkin yolcu, yerine Galatasaray'dan Nagatomo geliyor
Gelin alma umuduyla 2 bin kilometre gidip, 45 bin TL kaptırdılar
Gelin alma umuduyla 2 bin kilometre gidip, 45 bin TL kaptırdılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Özkoç Mustafa Destici Canan Kaftancıoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sezen Aksu Ersin Korkut Yılmaz Erdoğan Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Loris Karius Sergen Yalçın Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Çocuk Mayıs Beşiktaş
Şu an buradasınız: Jandarma, inci kefali için nöbette - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 08:58:03. #1.15#
title