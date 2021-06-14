Jandarma ilköğretim okulu öğrencilerine kapılarını açtı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ilköğretim okulu öğrencilerine kapılarını açtı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ilköğretim okulu öğrencilerine kapılarını açtı.

Jandarma teşkilatının 182'inci kuruluş yıl dönümü sebebiyle Bilecik merkez 700. Yıl İlköğretim okulu öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde Bilecik İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Önce kurum bahçesine gelen minik öğrencilere jandarma tanıtılarak icra ettiği faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı. Jandarma araçlara binen minikler hatıra fotoğrafı çektirirken, jandarma abileri tarafından da çeşitli hediyeler verildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı