Jandarma ile Litvanya Polis Teşkilatı arasında ortak proje Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca 'Bir ailenin huzuru, bir ülkenin mutluluğudur' sloganıyla aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik yeni bir proje başlatıldı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca 'Bir ailenin huzuru, bir ülkenin mutluluğudur' sloganıyla aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik yeni bir proje başlatıldı.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği programları kapsamında Jandarma Teşkilatı ile Litvanya Polis Teşkilatının işbirliğiyle yürütülen 'Kadın ve Çocuk Kısım Amirliklerinin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Eşleştirme Projesi' uygulamalarına Kırıkkale'de başlandı. Projenin genel hedefinin Jandarma Genel Komutanlığının yetki alanı içerisinde aile içi şiddete maruz kalmış kadınlar ve çocuklara, suç içeren faaliyetlerde yer alan çocuklar ve şiddete maruz kalmış çocuklara yönelik daha etkili ve yüksek kalitede hizmet sunulması olarak belirlendiği kaydedildi.

Çalışan kadınlara ziyaret

Faaliyet kapsamında Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amiri Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Sezer Atsan ile Jandarma Astsubay Çavuş Cansu Akın tarafından Yahşihan ilçesinde çeşitli işletmelerde çalışan kadınlar ziyaret edildi. Ziyaret esnasında kadına karşı şiddetin sadece fiziksel şiddetten ibaret olmadığı, her türlü psikolojik baskı veya cinsel, ekonomik şiddet, hakaret, tehdit veya aşağılama içeren sözlerin de şiddet türleri içerisinde yer aldığı vurgulandı. Ayrıca kadının toplumdaki yeri, şiddet mağduru kadınların yasal hakları, şiddete maruz kalmaları durumunda yapmaları gerekenler konusunda da bilgilendirmelerde bulunuldu. Aile içi ve kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla da broşür ve dokümanlar dağıtıldığı da kaydedildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA