Jandarma ile çocuklar kıyasıya kartopu oynadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarma ile çocuklar kıyasıya kartopu oynadı

Jandarma ile çocuklar kıyasıya kartopu oynadı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte jandarma ve çocuklar kartopu oynayarak gönüllerince eğlendiler.

BİTLİS (İHA) - BİTLİS (İHA) – Bitlis'te okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte jandarma ve çocuklar kartopu oynayarak gönüllerince eğlendiler.

Bitlis merkeze bağlı Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı personelleri, yarıyıl tatiline giren çocuklarla karakol bahçesinde kıyasıya kartopu oynadı.

Jandarma ağabeyleri ile karın tadını çıkaran öğrenciler, keyifli bir gün geçirdi. - BİTLİS

Jandarma ile çocuklar kıyasıya kartopu oynadı

Jandarma ile çocuklar kıyasıya kartopu oynadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Bitlis, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title