Jandarma ile asayiş berkemal

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Nisan 2020 dönemi faaliyetlerini kamuoyu ile paylaştı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Nisan 2020 dönemi faaliyetlerini kamuoyu ile paylaştı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan paylaşılan faaliyet raporu şu şekilde:

"1 taksirle öldürme, 51 kasten yaralama olayında yakalanan 102 şüpheli, haklarında yapılan soruşturma evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edilmiştir. 8'i evden, 2'si hayvan, 2'si iş yeri, 1'i baz istasyonundan, 4'ü bağ, bahçe ve tarladan, 3 dolandırıcılık, 1 güveni kötüye kullanma olmak üzere toplam 21 olayda yakalanan 17 şüpheliden 2'si tutuklanmış olup, 15 şüpheli ise serbest bırakılmıştır. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında; 19 "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" ile "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak/Bulundurmak/Kullanmak", 1 Mali Suç, 1 Siber Suç, 8 5015 sayılı kanuna muhalefet 5 5307 sayılı kanuna muhalefet, 6 Kültür ve Tabiat Varlıklarına Dair Suçlar, 5 Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti olmak üzere toplam 45) olayda yakalanan 82 şüpheliden 3'ü tutuklanmış, 79'u adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır. İcra edilen operasyonlarda; 6 gram eroin, 37 adet extacy, 17 gram kubar esrar, 1 gram toz esrar, 18 gram metamfetamin, 503 gram bonzai, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 14 adet tabanca, 9 adet şarjör, 521 adet mühimmat ve 19 adet av tüfeği ele geçirilmiştir. Terör ile mücadele kapsamında; "TKP/ML", "PKK", "DEAŞ" ve "FETÖ/PDY" Terör Örgütleri suçlarından 8 olayda 9 şüpheli hakkında işlem yapılmış olup, 1'i tutuklanmış, 6'sı adli kontrol kararı ile serbest bırakılmış, 2 şüphelinin yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. Dönem içerisinde ailesi ve yakınları tarafından kayıp şahıs müracaatında bulunulan 1 şahıs yapılan aramalar neticesinde bulunarak ailesine teslim edilmiştir. Çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 189 şahıs yakalanmıştır. Koruma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen 8 aile hakkında "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhmali " suçu kapsamında işlem yapılmıştır. Sokakta dilendirilen çocukların tespiti durumunda "Aile Hukukundan kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" ve Kabahatler Kanununun 33'üncü maddesi gereğince işlem yapılmaktadır. Çocuk ve kadın ile ilgili işlemlerin yürütülmesinde paydaş olan diğer kurum ve kuruluşlara koordine kurularak faaliyetlerin bütünlük içinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Korona virüs (Covid-19) kapsamında alınması gereken tedbirlere aykırı hareketlerin önlenmesi ve vatandaşlarımızın mevcut huzur ve güven ortamının sağlanması, sosyal izolasyon kurallarının uygulanması amacıyla kapatılan ya da kısıtlanan iş yerleri, park ve bahçeler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları umuma açık yerler kontrol edilmiştir. Emniyet ve asayişin temini maksadıyla yapılan eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Türkiye Huzur Güven Uygulamasında; 3 bin 507 şahıs sorgulanmış, 14 aranan şahıs yakalanmış, 4 bin 684 araç denetlenmiş, 770 i şyeri, 245 adet park ve bahçe, 78 adet mesire yürüyüş alanı kontrol edilmiş 53 araca cezai işlem uygulanmış olup, 13 bin 58 TL idari para cezası kesilmiştir. Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetler, yine halkımızın desteği ile daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir." - KAYSERİ

Kaynak: İHA