Jandarma ikinci tır faciasını önledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Jandarma ikinci tır faciasını önledi

23.03.2021 13:59 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:03
Jandarma ikinci tır faciasını önledi

Bursa'da seyir halinde şüpheli hareketler sergileyen tır sürücüsü jandarma tarafından durduruldu.

Bursa'da seyir halinde şüpheli hareketler sergileyen tır sürücüsü jandarma tarafından durduruldu. Tırda 3 gram metamfetamin ve içimde kullanılan cam payp ele geçirildi. Tır sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bursa-Ankara yolu üzerinde seyir halinde şüpheli hareketler sergileyen tır sürücüsü, Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. U.M.I.'nin kullandığı tırda yapılan aramada 3 gram metamfetamin ve içiminde kullanılan cam payp ele geçirildi. U.M.I., Kestel İlçe Jandarma Komutanlığınca göz altına alınarak, hakkında adli tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş
Magazin Guy Ritchie Kemal Sunal Şeyma Subaşı Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Jandarma ikinci tır faciasını önledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 14:12:22. #1.15#
title