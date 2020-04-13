Jandarma hız yapan araçlara acımadı Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri il genelinde radarla hız kontrolü yaptı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri il genelinde radarla hız kontrolü yaptı. Jandarma trafik timleri anayollarda yaptığı radarlı kontrollerde 111 araca, 54 bin 65 TL idari para cezası uyguladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek maksadıyla; hız kontrolü yapıldı. Denetimlerde, 111 araca 54 bin 65 TL idari para cezası uygulandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA