Jandarma hırsızlık zanlısını DNA'sından tespit etti
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Jandarma hırsızlık zanlısını DNA'sından tespit etti

Zonguldak'ta evden hırsızlık olayını araştıran jandarma ekipleri, zanlıyı DNA'sından tespit etti.

Jandarma hırsızlık zanlısını DNA'sından tespit etti
12.06.2020 13:28 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:54

Zonguldak'ta evden hırsızlık olayını araştıran jandarma ekipleri, zanlıyı DNA'sından tespit etti.

Olay, Devrek ilçesine bağlı Karacaören köyünde yaşandı. Evden hırsızlık olayı ihbarını alan jandarma ekipleri, bir adet LCD televizyon, bir adet tablet, 150 Euro, 2 adet pasaport, bir adet tek taş yüzük ve bir adet oto teybinin çalındığını tespit etti. İl Jandarma Komutanlığı, JASAT timleri, Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve olay yeri inceleme timi hırsızlığın yaşandığı olay yerinde titiz çalışma yürüttü. Ekipler, olay yerinde evde yaşayanlara ait olmayan kıl ve ter örneklerini alarak inceleme yaptı. Örnekleri hırsıza ait olabileceği şüphesiyle incelemesini sürdüren ekipler, suçlulardan aldıkları DNA örneklerinin bulunduğu veri tabanıyla karşılaştırma yaptı. Örneklerin S.K.'ya ait olduğu tespit edildi.

Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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