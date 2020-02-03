Jandarma hırsızları yol kontrolünde yakaladı

03.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:01

Gümüşhane'de Jandarma ekipleri yol kontrolü sırasında bir minibüste şüphelendikleri 2 şahsın hırsızlık olaylarına karıştığını belirleyince kıskıvrak yakaladı.



Alınan bilgiye göre yapılan yol kontrol uygulamasında araç içerisinde Y.E.S ve C.K isimli şahısların şüpheli hareketleri ve araç içerisinde bulunan malzemelerden şüphelenen jandarma ekipleri araç içerisinde yaptıkları incelemede araç içinde sahte plakalar bulunduğu tespit etti. Bunun üzerine şahısları araştıran jandarma ekipleri şüphelilerin hırsızlık olaylarına karıştığını tespit etti.



Gümüşhane Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla araç üzerindeki malzemeler muhafaza altına alınarak şahıslar gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 2 şahıs resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından tutuklanarak Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA