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Jandarma hırsızları suçüstü yakaladı

Jandarma hırsızları suçüstü yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Jandarma ekipleri hırsızlık şüphelilerine suçüstü yaptı.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Jandarma ekipleri hırsızlık şüphelilerine suçüstü yaptı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı, hırsızlara göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi civarında devriye gezen Jandarma ekipleri ormanda gördükleri iki kişiyi takibe aldı. Ateş yakıldığını gören ekipler harekete geçerek ateşin yakıldığı yere gitti. Yaptıkları baskında iki kişinin kablo ve bakır türü şeylerin yaktığını tespit etti. Yapılan kimlik kontrolü sonrası şüphelilerin T.B. ile O.B., olduğu öğrenildi. Kablolara el koyan Jandarma ekipleri ayrıca T.B.'nin hırsızlık suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Yapılan sorgulama sonrası adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Jandarma hırsızları suçüstü yakaladı

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