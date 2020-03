Jandarma her sabah hizmet binaları ve araçlarını dezenfekte cihazı ile temizliyor Jandarma her sabah hizmet binaları ve araçlarını dezenfekte cihazı ile temizliyor Jandarma hizmet almak için gelen vatandaşın ateşini ölçüyor maske ve el dezenfektanı kullanmasını sağlıyor Ankara İl Jandarma Komutanlığı, tüm ilçelerdeki komutanlıklarda korona virüs tedbirleri çerçevesinde her...

Jandarma her sabah hizmet binaları ve araçlarını dezenfekte cihazı ile temizliyor Jandarma hizmet almak için gelen vatandaşın ateşini ölçüyor maske ve el dezenfektanı kullanmasını sağlıyor ANKARA - Ankara İl Jandarma Komutanlığı, tüm ilçelerdeki komutanlıklarda korona virüs tedbirleri çerçevesinde her gün düzenli olarak hizmet binaları ve araçlarını dezenfekte ediyor. Komutanlıklara gelen vatandaşların ateşi ölçülüp kaydediliyor ve maske verilerek el dezenfektanı kullandırılıyor. Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimlerde korona virüs tedbirleri yönelik kararlar sıkı şekilde uygulanıyor. Jandarma personeli kendisini virüse karşı korumak için her sabah mesai başladığında tüm personelin ateşi ölçülüyor ve çalışan jandarma personelinin tamamına maske ve eldiven dağıtılıyor. Hizmet binalarında bulunan odalar tek tek dezenfekte ediliyor. Jandarma birimlerine istek ve talepleri için gelen vatandaşın, bu güvenlik tedbirleri çerçevesinde ateşi ölçülüyor ve kaydediliyor böylece vatandaşın maske ile el dezenfektanı kullanması sağlanıyor. Vatandaş talepleri doğrultusunda Jandarma personeli eşliğinde ilgili birime götürülerek yardımcı olunmaya çalışılıyor. Hizmet binaları içerisinde Jandarma personelinin kullanmasına yönelik de stant şeklinde el dezenfektanları bulunduruluyor. Kaynak: İHA