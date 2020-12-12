Jandarma helikopterinden sokağa çıkma kısıtlaması denetimi
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Jandarma helikopterinden sokağa çıkma kısıtlaması denetimi

12.12.2020 13:42 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:49
Jandarma helikopterinden sokağa çıkma kısıtlaması denetimi

KORONAVİRÜSLE mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, İstanbul'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından havadan denetlendi.

KORONAVİRÜSLE mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, İstanbul'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından havadan denetlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından helikopter ile sokağa çıkma kısıtlaması denetimi gerçekleştirildi.Maslak Kışlası'ndan hareket eden helikopter, jandarmanın sorumluluk bölgesindeki otoyollar ve yerleşim yerlerinde havadan denetim yaptı. Jandarma ekiplerinin, karadaki denetim noktalarında da görevlerinin başında oldukları görüldü.


Jandarma helikopterinden sokağa çıkma kısıtlaması denetimi
Jandarma helikopterinden sokağa çıkma kısıtlaması denetimi
Jandarma helikopterinden sokağa çıkma kısıtlaması denetimi
Jandarma helikopterinden sokağa çıkma kısıtlaması denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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