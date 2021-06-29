Jandarma helikopter ve drone ile havadan trafik denetimi yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarma helikopter ve drone ile havadan trafik denetimi yaptı

Jandarma helikopter ve drone ile havadan trafik denetimi yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca trafik kazalarının azaltılabilmesi ve sürücüler üzerindeki yakalanma riski duygusunun en üst seviyede tutulabilmesi için icra edilen yoğunlaştırılmış trafik kontrollerinin yanında drone ve helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca trafik kazalarının azaltılabilmesi ve sürücüler üzerindeki yakalanma riski duygusunun en üst seviyede tutulabilmesi için icra edilen yoğunlaştırılmış trafik kontrollerinin yanında drone ve helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Drone ile aralıksız sürdürülen trafik denetimlerine ilave olarak Aydın Jandarma Filo Komutanlığından gelen helikopter vasıtası ile Çivril-Dinar Devlet Karayolu ve Çal-Denizli il yolu üzerinde havadan trafik demetimi yapıldı. Helikopter denetiminde ve uygulama noktasına 3 kilometre uzaklığa gönderilen drone vasıtası ile sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanıp kullanmadığı, sürücülerin seyir halinde cep telefonu ile görüşüp görüşmediği, geçme yasağı olan yerlerde hatalı sollama yapılıp yapılmadığı, şerit izleme kurallarına uyulup uyulmadığı gibi hususlar denetlendi. Tespit edilen kural ihlalleri kayıt altına alındıktan sonra uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerine gerekli cezai işlemler uygulandı.

Bu tarz uygulamaların aralıksız devam edeceğini belirten Jandarma ekipleri, drone ile emniyet kemeri takmadığı veya cep telefonu ile seyir halinde görüşme yaptığı tespit edilen birçok sürücünün, kontrol noktasındaki Jandarma Trafik ekibini görmesi sonrasında seyir halinde iken emniyet kemerini taktığını ve cep telefonu ile görüşmesini sonlandırdığını tespit etti.

Sürücülere yapılan kural ihlaline göre cezai işlemin uygulanmasının yanında, emniyet kemerinin ölümleri ön koltukta oturanlar için yüzde 50, arka koltukta oturanlar için yüzde 65 oranında azaltan güvenlik sistemi olduğunu, cep telefonu ile görüşmenin kaza yapma riskini normal şartlara göre dört kart, mesajlaşmanın 23 kat artırıldığı anlatıldı. - DENİZLİ

Jandarma helikopter ve drone ile havadan trafik denetimi yaptı
Jandarma helikopter ve drone ile havadan trafik denetimi yaptı
Jandarma helikopter ve drone ile havadan trafik denetimi yaptı
Jandarma helikopter ve drone ile havadan trafik denetimi yaptı
Jandarma helikopter ve drone ile havadan trafik denetimi yaptı
Jandarma helikopter ve drone ile havadan trafik denetimi yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Birlikte gezdikleri sürücüyü fenalaşınca ölüme terk edip eşyalarını çaldılar
Birlikte gezdikleri sürücüyü fenalaşınca ölüme terk edip eşyalarını çaldılar
Yanındaki tabanca ile kurşun yağdırdı! Kardeşler arasındaki kavga, cinayetle son buldu
Yanındaki tabanca ile kurşun yağdırdı! Kardeşler arasındaki kavga, cinayetle son buldu
Alevlerin evine ulaşmaması için ezan okudu
Alevlerin evine ulaşmaması için ezan okudu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Ece Çeşmioğlu
Spor Cristiano Mert Müldür Metin Oktay Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Jandarma helikopter ve drone ile havadan trafik denetimi yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 12:39:42. #1.15#

title