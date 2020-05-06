Jandarma hayvan hırsızlarını yakaladı
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Jandarma hayvan hırsızlarını yakaladı

Jandarma hayvan hırsızlarını yakaladı
06.05.2020 12:05 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:06

Jandarma hayvan hırsızlarını yakaladı Hırsızlar 4 adet Malaklı cinsi köpek çaldı Ankara'nın Etimesgut İlçesi Ballıkuyumcu Mahallesinde E.G. adlı vatandaşa ait ağıldan 5 adet küçükbaş hayvan ve 4 adet Malaklı cinsi köpek çalan hırsız jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Jandarma hayvan hırsızlarını yakaladı

Hırsızlar 4 adet Malaklı cinsi köpek çaldı

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut İlçesi Ballıkuyumcu Mahallesinde E.G. adlı vatandaşa ait ağıldan 5 adet küçükbaş hayvan ve 4 adet Malaklı cinsi köpek çalan hırsız jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma neticesinde, hayvanların M.K. adlı şahıs tarafından çalındığı belirlenmiş ve şahıs 02 Mayıs 2020 tarihinde Sincan Saraycık mahallesinde yakalandı.

5 adet küçükbaş hayvan ve 4 adet Malaklı cinsi köpek Cumhuriyet Savcısının talimatı ile hayvanların sahibi E.G.'ye teslim edildi.

M.K. adlı şahıs gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma hayvan hırsızlarını yakaladı

Kaynak: İHA

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