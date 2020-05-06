Jandarma hayvan hırsızını yakaladı

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Ballıkuyumcu Mahallesi'nde bir vatandaşa ait ağıldan 5 adet küçükbaş hayvan ve 4 adet Malaklı cinsi köpek çalan hırsız jandarma ekipleri tarafından yakalandı.