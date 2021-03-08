Jandarma havadan trafik denetimi yaptı
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Jandarma havadan trafik denetimi yaptı

08.03.2021 14:42 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:47
Jandarma havadan trafik denetimi yaptı

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından havadan trafik denetimi yapıldı.

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından havadan trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde kurallara uymayan 14 sürücüye 4 bin 105 lira cezai işlem uygulandı

Denetim, Afyonkarahisar-Konya ve Çay- Dinar il kara yolunda 5 noktada yapıldı. Belirlenen kontrol noktalarında durdurulan araçlar, jandarma arama köpeği yardımıyla arandı. Havadan yapılan denetimde kural ihlali yapan sürücüler tek tek tespit edilirken, hava denetimine İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Trafik Şube Müdürü Başçavuş Ali Gören, Dinar ilçe Jandarma Necip Kaçar katıldı.

Denetimler sonucunda kural ihlali yaptığı tespit edilen 14 sürücüye 4 bin 105 lira cezai işlem uygulandı. - AFYONKARAHİSAR

Jandarma havadan trafik denetimi yaptı
Jandarma havadan trafik denetimi yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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