Jandarma Hastanelerde Göreve Başladı

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, hastanelerde şiddetin önüne geçebilmek için polislere takviye olarak, jandarma personelinin hastanelerde görev yapmaya başladığı bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ülkemiz genelinde hastanelerde meydana gelen şiddet olaylarının önlenmesi maksadıyla, İçişleri Bakanlığının kamu hastanelerinde görev yapan hastane polislerinin yanı sıra jandarma personeli tarafından da takviye edilmesi talimatı üzerine ilimizde günlük ortalama 500 ve üzeri acil hasta kabul eden, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çarşamba Devlet Hastanesi ve Bafra Devlet Hastanesinde, Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından Valilik oluru ile iki (2) jandarma personeli görevlendirilerek uygulamaya başlanılmıştır" denildi. - SAMSUN