Jandarma halka hizmet ederken suçlularla mücadeleye devam ediyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Jandarma halka hizmet ederken suçlularla mücadeleye devam ediyor - Haber
Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa

Jandarma halka hizmet ederken suçlularla mücadeleye devam ediyor

Jandarma halka hizmet ederken suçlularla mücadeleye devam ediyor Korona virüsü fırsat bilerek köyü soyan hırsızlara jandarma geçit vermedi Kastamonu'da enerji nakil kablolarını çalan hırsızlar tutuklandı Kastamonu'nun merkeze bağlı Koru köyünde korona virüs salgınını fırsat bilerek vatandaşın...

09.04.2020 10:05 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:07

Jandarma halka hizmet ederken suçlularla mücadeleye devam ediyor

Korona virüsü fırsat bilerek köyü soyan hırsızlara jandarma geçit vermedi

Kastamonu'da enerji nakil kablolarını çalan hırsızlar tutuklandı

KASTAMONU - Kastamonu'nun merkeze bağlı Koru köyünde korona virüs salgınını fırsat bilerek vatandaşın evden çıkmadığı bir dönemde hırsızlar, haberleşme ve enerji nakil kablolarını çaldı. Hem korona virüs ile hem de suçlularla mücadele eden jandarma ekipleri, 5 günlük çalışmanın ardından hırsızları tespit ederek yakaladı.

Korona virüs salgını nedeniyle evde kalan vatandaşların en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde hırsızlar, boş durmayarak köyün haberleşme ve enerji nakil kablolarını çaldı. Çin'dün tüm Dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs pandemisi nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarla 20 yaş altı gençlerin sokağı çıkmasının yasaklandığı bir dönemde hırsızlar, Kastamonu'nun merkeze bağlı Koru köyüne geldi. Dışarıda kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsızlar, Koru köyünde haberleşme ve enerji nakil hattını talan ederek kabloları çaldı. Durumun fark edilmesi üzerine köylüler, jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışması sonucu hırsızların kimlikleri tespit edildi. Hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen şüpheliler U.H, M.H. ve F.M, jandarma ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen hırsızlık şüphelisi U.H, M.H. ve F.M, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

"Jandarmamız, hem suçlularla hem de korona virüs ile mücadele ediyor"

Suçluların tespit edilerek yakalanmasının ardından köylüler, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kastamonu Muhtarlar Derneği Başkanı aynı zamanda Koru Köyü Muhtarı Muammer Yapıcıoğlu, "Koru Köyü Sulama Kooperatifimiz ve sulama trafolarımız hırsızlar tarafından talan edildi. Yaklaşık 5 gün önce hırsızlık olayı gerçekleşti. Olayı, jandarma ekiplerine bildirmemiz sonucunda jandarma ve JASAT ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucunda hırsızlar kıskıvrak yakalandı. Biliyorsunuz Dünya üzerinde vuku bulan korona virüs ile mücadele ettiğimiz şu günlerde evden çıkma yasağının da uygulandığı bir dönemde ve bizlerinde evimize kapandığımız bu günleri fırsat bilen hırsızlar, bizleri mağdur etmiştir. 2013 yılından bugüne kadar köyümüzde 6 kez hırsızlık olayı gerçekleşti. Sulama kanallarımıza zarar vererek bizleri mağdur ediyorlar. Bizlerin huzursuzluğunu şu yoğun ortamda Merkez İlçe Jandarma Komutanlığımız 5 günlük süreç içerisinde kıskıvrak hırsızları yakalayarak adalete teslim etti. Bu durumdan çok mutluyuz, gururluyuz, jandarma teşkilatına ve devletimize teşekkür ediyoruz" dedi.

"Jandarmamızın kısa sürede suçluları yakalayıp adalete teslim etmesi bizleri gururlandırdı"

Jandarma ekiplerinin kısa bir sürede suçluları yakalayıp adalete teslim etmelerinden ötürü gururlandıklarını belirten Yapıcıoğlu, "Her geçen gün yaşadığımız şu vakaların cereyan ettiği şu günlerde 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altının sokağa çıkma yasağının uygulandığı bir dönemde bu tür hırsızlık olaylarını yapan şahıslarında yakalanması ve cezaevlerine konulması ve devletimizin birimlerinin bir fiil görevlerinin başında olması bizlere gurur vermekte. Bundan dolayı İl Jandarma Komutanlığımıza, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığımıza teşekkür ediyoruz. Özellikle gecelerini gündüzlerine katarak hummalı bir şekilde çalışan JASAT ekiplerine teşekkür ediyoruz. Ülkemize biran evvel sağlıklı günler diliyoruz. Köyümüz yaşanan bu olaydan dolayı huzursuzdu. Köyümüzün 35-40 lira kadar maddi zararı var. Zararımızın da bu zanlılar tarafından karşılanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Jandarma halka hizmet ederken suçlularla mücadeleye devam ediyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Jandarma halka hizmet ederken suçlularla mücadeleye devam ediyor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erdoğan, 'Bedava dağıtılacak' dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haber
Erdoğan, "Bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı Haber
Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf Haber
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı üyesi çıktı Haber
İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı üyesi çıktı
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı Haber
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı
19 yaşındaki genç, çalıştığını ispatlayınca cezadan yırttı Haber
19 yaşındaki genç, çalıştığını ispatlayınca cezadan yırttı
Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi
Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi
Acun Ilıcalı'dan Survivor'daki aşk iddiasına ilk yorum: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum
Acun Ilıcalı'dan Survivor'daki aşk iddiasına ilk yorum: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum
Koronavirüsü hiçe sayan taraflar, yumruk yumruğa birbirlerine girdi
Koronavirüsü hiçe sayan taraflar, yumruk yumruğa birbirlerine girdi
Tüm dünya 'Aşı bulundu' haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Sosyal medyadan telefon numarasını paylaşan Maria Sharapova, 40 saatte 2.2 milyon mesaj aldı
Sosyal medyadan telefon numarasını paylaşan Maria Sharapova, 40 saatte 2.2 milyon mesaj aldı
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler
Paket servise başlayan Nusret'in uçuk fiyatları cep yaktı
Paket servise başlayan Nusret'in uçuk fiyatları cep yaktı
Elazığ Valisi, çöpten hurda toplayan kişiye kesilen 'korona' cezasını iptal etti
Elazığ Valisi, çöpten hurda toplayan kişiye kesilen "korona" cezasını iptal etti
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
İş makinesinin çalışmasını canlı yayınlayan şahıs, duvarla iş makinesi arasına sıkıştı
İş makinesinin çalışmasını canlı yayınlayan şahıs, duvarla iş makinesi arasına sıkıştı
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
İngiltere'de ekipman olmadığı için çöp poşeti giyen 3 hemşire, koronavirüse yakalandı
İngiltere'de ekipman olmadığı için çöp poşeti giyen 3 hemşire, koronavirüse yakalandı
ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi
ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi
'Açız' diyen vatandaşa 'Geber' yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden alındı
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden alındı
İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor
İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor
Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı
İslamiyet'i araştıran karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma sırasında Müslüman oldu
İslamiyet'i araştıran karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma sırasında Müslüman oldu
New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti
New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti
Karius çalışmalarını evinden sürdürüyor
Karius çalışmalarını evinden sürdürüyor
Koronavirüsü yenen kadın, yaşadığı süreci paylaştı: İçim yanıyor, dışım donuyordu
Koronavirüsü yenen kadın, yaşadığı süreci paylaştı: İçim yanıyor, dışım donuyordu
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Hizmet durdurma talebinde bulunun
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Hizmet...
Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu 'Lime lime edin' talimatı
Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu "Lime lime edin" talimatı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Ömer Çelik Özgür Özel Fahrettin Koca Abdulhamit Gül
Magazin Simge Sağın Levent Dörter Cüneyt Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Polis Nisan İspanya
Şu an buradasınız: Jandarma halka hizmet ederken suçlularla mücadeleye devam ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 10:52:48. #1.14#
title