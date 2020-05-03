Jandarma Genel Komutanlığından şehitler için başsağlığı mesajı
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Jandarma Genel Komutanlığından şehitler için başsağlığı mesajı

Jandarma Genel Komutanlığından şehitler için başsağlığı mesajı
03.05.2020 01:06 | Son Güncelleme: 03.05.2020 01:06

Jandarma Genel Komutanlığı, Bitlis'te şehit olan 2 jandarma personeli için başsağlığı mesajı yayımladı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Bitlis'te şehit olan 2 jandarma personeli için başsağlığı mesajı yayımladı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 jandarma personeli için başsağlığı mesajı yayımladı.

Genel Komutanlığın Twitter hesabından paylaşılan mesajda "Bitlis merkez Sehi bölgesi Dikme köyü yakınlarında devam eden operasyonda bölücü terör örgütü ile sağlanan temas sonucu çıkan çatışmada, şehit düşen kahraman silah arkadaşlarımız, Uzman Jandarma 6. Kademeli Çavuş Eyup Fidan ile Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'ya Allah'tan rahmet, ailelerine ve yüce Türk milletine başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar dileriz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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