Jandarma Genel Komutanlığından şehit kabirlerine bakım Jandarma Genel Komutanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde ülke genelindeki şehit kabirlerinin ziyaret edilerek bakım ve temizliğinin yapıldığını duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde ülke genelindeki şehit kabirlerinin ziyaret edilerek bakım ve temizliğinin yapıldığını duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Jandarma Genel Komutanlığınca, ülke genelinde Ramazan Bayramı öncesinde aziz şehitlerimizin kabirleri ziyaret edilerek bakım ve temizliği yapılmış, yıpranan şanlı bayraklarımız yenileri ile değiştirilmiştir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA