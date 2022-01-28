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Jandarma Genel Komutanlığından nefes kesen paylaşım

İhlas Haber Ajansı, Huzeyfe Tarık Yaman - Genel
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Jandarma Genel Komutanlığından nefes kesen paylaşım

Jandarma Genel Komutanlığından nefes kesen paylaşım Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma hava personellerinin kış şartlarında helikopterden iniş yaptığı görüntüleri paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığından nefes kesen paylaşım

ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma hava personellerinin kış şartlarında helikopterden iniş yaptığı görüntüleri paylaştı. Nefes kesen paylaşımda, "Senin altında doğdum. Senin altında öleceğim" denildi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından konu hakkında yapılan paylaşımda, "Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı. Barışın güvercini, savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan çiçeğim. Senin atlında doğdum. Senin altıda öleceğim" ifadeleri kullanıldı.

Jandarma Genel Komutanlığından nefes kesen paylaşım

Jandarma Genel Komutanlığından nefes kesen paylaşım

Jandarma Genel Komutanlığından nefes kesen paylaşım

İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - Genel

Jandarma, Genel, Yerel, Haber

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