Jandarma Genel Komutanlığından "Kıran-4 Operasyonu"

Jandarma Genel Komutanlığından "Kıran-4 Operasyonu"

Jandarma Genel Komutanlığı, Kars, Ağrı ve Iğdır illerini kapsayan "Kıran-4 Operasyonu"nun başladığını duyurarak, bir video paylaştı.

26.09.2019 20:04
Jandarma Genel Komutanlığından

Jandarma Genel Komutanlığı, Kars, Ağrı ve Iğdır illerini kapsayan "Kıran-4 Operasyonu"nun başladığını duyurarak, bir video paylaştı.


Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal paylaşım sitesi YouTube sitesinden Kars, Ağrı ve Iğdır illerini kapsayan Kıran-4 Operasyonu'nun görüntülerini paylaştı. Operasyona jandarma, polis ve güvenlik korucularından oluşan 75 operasyonel tim katılıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
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