Jandarma Genel Komutanlığından "ihalede usulsüzlük" iddialarına yalanlama Açıklaması
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Jandarma Genel Komutanlığından "ihalede usulsüzlük" iddialarına yalanlama Açıklaması

Jandarma Genel Komutanlığından 'ihalede usulsüzlük' iddialarına yalanlama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | 3. Sayfa

Jandarma Genel Komutanlığı, bir gazetedeki köşe yazısında ve bazı basın yayın organlarında yer alan bir ihaleye ilişkin iddiaların tamamen asılsız ve iftira olduğunu bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı, bir gazetedeki köşe yazısında ve bazı basın yayın organlarında yer alan bir ihaleye ilişkin iddiaların tamamen asılsız ve iftira olduğunu bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir gazetedeki köşe yazısında ve aynı köşe yazısı kaynak gösterilerek bazı basın yayın organlarında, "İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığının yaptığı bir ihale kısa süre önce sonuçlandı. Bu ihaleyi yaklaşık 10 yıldır MRD Bilişim Şirketi kazanıyordu ki son ihaleyi de 3,8 milyon dolar vererek kazandı. Ancak ne olduysa oldu… Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı, ihaleyi kazanmasına rağmen MRD Bilişim Şirketini diskalifiye etti." şeklindeki iddiaların yer aldığı belirtildi.

Bahsi geçen ihalenin jandarma istihbaratının teknik altyapı donanım güncellemesi için üç yılda bir düzenli yapıldığı ifade edilen açıklamada, 2020 yılı Kasım ayında yapılan ihaleye katılması amacıyla 9 firmaya davetiye mektubu gönderildiği, ihale günü istekli 7 firmanın ihaleye iştirak ettiği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Teknik şartnameye göre yapılan kontroller neticesinde ihale şartlarını karşılayan, aralarında MRD Bilişim Şirketi ve Forte Bilişim Şirketinin de olduğu 4 firma ile ihale sürecine devam edilmiştir. İhalenin devamında fiyat iyileştirilmesi kapsamında açık eksiltme usulüne geçilerek firmalardan fiyat tekliflerini düşürmeleri istenmiştir. Açık eksiltmenin 28'inci turunda diğer firmaların ihaleden çekilmesiyle 3 milyon 780 bin ABD doları ile en iyi teklif veren MRD Bilişim Şirketi ihaleyi kazanmıştır. Akabinde aynı firma ile yapılan pazarlık sonucunda ihale 2 milyon 430 bin 714,26 dolar tutar karşılığında MRD Bilişim Şirketinde kalmıştır. Sonuç olarak, 4 Aralık 2020 tarihinde MRD Bilişim Şirketi ile sözleşme imzalanmış, Forte Bilişim Şirketi ile herhangi bir anlaşma imzalanmamıştır. Köşe yazısı ve haberlerde iddia edildiği gibi İçişleri Bakanlığınca MRD Bilişim Şirketinin diskalifiye edilmesi ve ihalenin Forte Bilişim Şirketine verilmesi gibi bir husus kesinlikle söz konusu olmayıp iddia edilen hususlar tamamen asılsız ve iftira niteliğindedir."

Söz konusu asılsız iddiaların Jandarma Genel Komutanlığınca gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük yapılıyormuş izlenimi yaratmak, bu vesileyle kamuoyunu yanıltmak ve kamuoyu nezdinde Komutanlığın saygınlığına gölge düşürmek maksadıyla yazıldığının değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, "Bu asılsız iddiaları ileri sürenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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