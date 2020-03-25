Jandarma Genel Komutanlığından duygulandıran paylaşım
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Jandarma

Jandarma Genel Komutanlığından duygulandıran paylaşım

Jandarma Genel Komutanlığından duygulandıran paylaşım Jandarma Genel Komutanlığı, 65 yaşında ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için girdiği bir evde yaşlı çiftle, jandarma eri arasında yaşanan duygusal görüntüyü paylaştı.

25.03.2020 22:39 | Son Güncelleme: 25.03.2020 22:40
Jandarma Genel Komutanlığından duygulandıran paylaşım

Jandarma Genel Komutanlığından duygulandıran paylaşım

ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı, 65 yaşında ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için girdiği bir evde yaşlı çiftle, jandarma eri arasında yaşanan duygusal görüntüyü paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, 65 yaşında ve kronik rahatsızlığı olan sokağa çıkma yasağı olan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için girdiği bir evde yaşlı çiftle jandarma eri arasında yaşanan duygusal görüntüyü, "Sen yeter ki gücenme. Söz veriyoruz, üzümler olduğunda yine geleceğiz" başlıkla paylaştı. Görüntüler yaşlı çiftin jandarma erleri ileri bir günde tekrardan üzüm yemeye davet ettiği görüldü.

Jandarma Genel Komutanlığından duygulandıran paylaşım

Kaynak: İHA

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Jandarma Genel Komutanlığından duygulandıran paylaşım

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