Jandarma Genel Komutanlığından "21 Aralık" paylaşımı
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Jandarma Genel Komutanlığından "21 Aralık" paylaşımı

Jandarma Genel Komutanlığından 'en uzun gece'yi anlatan şiirli bir paylaşım yaptı.

21.12.2019 18:25 | Son Güncelleme: 21.12.2019 18:30
Jandarma Genel Komutanlığından

Genel Komutanlığından 'en uzun gece'yi anlatan şiirli bir paylaşım yaptı.


Jandarma Genel Komutanlığı 21 en uzun gece olması sebebiyle bir şiirli paylaşım yaptı. Jandarmanın en uzun gecede de görevde olacağını duygusal şiirler ve jandarmanın her zaman her yerde hazır olduğunu belirten paylaşımda bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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