Jandarma Genel Komutanlığından 15 Temmuz fotoğraf sergisi Jandarma Genel Komutanlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

Jandarma Genel Komutanlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

Kızılay'daki Metro Sanat Galerisi'nde kurulan serginin açılışını, Ankara İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Bakım Albay Nuh Göktaş yaptı.

Sergide, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarının 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişimi sırasında yaşananları yansıtan fotoğraf kareleri yer aldı.

İki jandarma personeli, ziyaretçilere fotoğraflar hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların da yer aldığı sergi, bugün ve yarın 10.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA